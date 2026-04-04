Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray bu akşam Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Derbi öncesi maç saati, yayın kanalı, ilk 11’ler ve öne çıkan detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçlardan biri bu akşam Trabzon’da oynanacak. Trabzonspor-Galatasaray canlı izle araması yapan futbolseverler, bir yandan da karşılaşmanın resmi yayıncı bilgilerini, ilk 11’lerini ve maç öncesi son gelişmeleri araştırıyor.

Karadeniz ekibi sahasında seri yakalamış durumda. Galatasaray ise zirvedeki yerini korumak için kritik deplasmana çıkıyor. Kâğıt üzerinde üç puan gibi görünüyor ama bu maçlar öyle geçmiyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray maçı 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Papara Park’ta oynanacak derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Resmi dijital yayın tarafında ise beIN Connect üzerinden takip edilebilecek.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR görevinde ise Erkan Engin yer alacak.

ŞİFRESİZ CANLI YAYIN VAR MI?

Trabzonspor-Galatasaray maçı için resmi şifresiz yayın bulunmuyor. Mücadeleyi yasal olarak beIN Sports 1 ve beIN Connect üzerinden izlemek mümkün. Okurların sahte linkler, sosyal medya üzerinden paylaşılan korsan yayınlar ve kişisel veri tuzağı içeren sayfalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Felipe, Nwakaeme, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Lang, Barış, Icardi.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Trabzonspor, ligde topladığı 60 puanla üst sıralardaki yarışın içinde kalmak istiyor. Galatasaray ise 64 puanla lider durumda ve deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek avantajını koruma hedefinde.

Bordo-mavililerde iç sahada alınacak bir galibiyet sadece puan tablosunu değil, psikolojik üstünlüğü de değiştirebilir. Galatasaray cephesinde ise deplasmanda alınacak üç puan, sezonun kalan haftaları için önemli bir eşik anlamına geliyor.

Bir tarafta seri yakalayan Trabzonspor, diğer tarafta baskıyı iyi taşıyan Galatasaray. Bir gol, bir hata, bir kırılma anı...

CANLI ANLATIM VE MAÇ TAKİBİ

Trabzonspor-Galatasaray derbisini dakika dakika takip etmek isteyen okurlar için canlı anlatım ekranı maç saatine doğru aktif hale geliyor. Karşılaşmanın tüm önemli anları, goller, kartlar ve oyun içi gelişmeler anbean spor servislerinde yer alacak.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

DERBİ NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Bu karşılaşma yalnızca 3 puan maçı değil. Trabzonspor Galatasaray canlı yayın bilgileri kadar, maçın zirve yarışına etkisi de merak ediliyor. Trabzonspor kazanırsa puan farkı iyice kapanacak. Galatasaray kazanırsa hem liderliğini güçlendirecek hem de doğrudan rakiplerinden birine ağır darbe vurmuş olacak.

Özellikle Alanya ve Antalya’da hafta sonu spor gündemini takip eden çok sayıda taraftar da bu maça kilitlenmiş durumda. Çünkü ligde yukarıdaki her sonuç, aşağıdaki yarışları ve Avrupa hattını da etkiliyor.