Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkıyor. Taraftarın gözü maç saati, yayın kanalı ve resmi canlı yayın seçeneklerinde.

Avrupa’da heyecan sürüyor. Liverpool - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta aldığı avantajı koruyup adını çeyrek finale yazdırmak isterken, İngiliz temsilcisi Liverpool ise Anfield’da turu çevirmeye çalışacak.

LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Galatasaray maçı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele İngiltere’de Anfield Stadı’nda başlayacak. Türkiye’de maçı takip etmek isteyen futbolseverler için karşılaşmanın başlama saati gece kuşağına denk geliyor. Bu nedenle özellikle Liverpool Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusu gün boyunca en çok aranan başlıklardan biri oldu.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik rövanşın Türkiye’deki resmi yayın bilgileri merak ediliyor. Taraftarın odağında Liverpool Galatasaray canlı yayın bilgileri yer alırken, resmi yayın üzerinden maçı takip etmek isteyenler kanal ve platform detaylarını kontrol ediyor. Avrupa gecesinde ekrana kilitlenecek çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı resmi yayıncı üzerinden izlemeye hazırlanıyor.

ŞİFRESİZ İZLEME VAR MI?

Maçla ilgili en çok yapılan aramalardan biri de Liverpool Galatasaray şifresiz izleme var mı sorusu oldu. Ancak resmi yayıncı dışında paylaşılan linkler hem yasal açıdan hem de kullanıcı güvenliği açısından risk taşıyabiliyor. Bu yüzden taraftarların yalnızca resmi yayın platformları üzerinden maçı takip etmesi gerekiyor. Kısa yol ararken hesap bilgisi kaptıran da oluyor, cihazına zararlı yazılım bulaştıran da. Gerek yok.

İLK MAÇTA AVANTAJ GALATASARAY’A GEÇTİ

İstanbul’daki ilk karşılaşmada Galatasaray sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bu skor rövanş öncesi temsilcimize önemli bir avantaj sağladı. Ancak Liverpool gibi iç saha baskısını iyi kullanan bir takıma karşı tek farklı üstünlüğün ne kadar kırılgan olduğu da ortada. Bu yüzden gözler sadece skorda değil, maçın ilk 20 dakikasında kurulacak tempoda olacak.

TARAFTARIN MERAK ETTİĞİ DETAYLAR

Karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok öne çıkan başlıklar arasında Liverpool Galatasaray resmi canlı yayın, Liverpool Galatasaray maçı hangi kanalda ve Galatasaray Liverpool rövanş maçı ifadeleri bulunuyor. Özellikle Alanya ve Antalya’da akşam saatlerinde maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatini kaçırmamak için net bilgi arıyor.

Bir de şu var: Bu tür büyük Avrupa maçlarında insanlar sadece skoru değil, geceyi planlıyor. Evde izlenecekse saat ayarlanıyor, dışarıda izlenecekse mekan bakılıyor. İş çıkışı yetişme hesabı yapan çok kişi olacak.

MUHTEMEL SENARYO NE?

Galatasaray’ın turu geçmesi için her şeyden önce oyunun dengesini kaybetmemesi gerekiyor. Liverpool ise kendi sahasında erken baskıyla skoru eşitlemek isteyecek. Bu nedenle maçın ilk bölümü, turun kaderini belirleyebilir. Özellikle duran toplar ve geçiş hücumları... Orası kritik.

Özetle: Liverpool - Galatasaray maçı Avrupa gecesinin en çok konuşulan eşleşmelerinden biri olacak. Maçı izlemek isteyen taraftarların yalnızca resmi yayın bilgilerini takip etmesi, korsan yayın arayışından uzak durması gerekiyor.