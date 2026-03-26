AFAD verilerine göre Antalya Kaş açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı kısa süreli hissedildi.

Antalya’da son dakika deprem haberi… Sabah saatlerinde Kaş açıklarında meydana gelen sarsıntı bölgede kısa süreli tedirginlik yarattı. Özellikle sahil kesiminde yaşayan vatandaşlar hafif bir sallantı hissettiklerini söylüyor.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 11.28’de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, yerin 26.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Depremin merkez üssünün Antalya’nın Kaş ilçesi açıkları olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

VATANDAŞLAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Bazı vatandaşlar özellikle üst katlarda oturanların sarsıntıyı daha net hissettiğini ifade etti.

Alanya ve çevresinde ise depremin hissedilmediği ya da çok hafif hissedildiği yönünde bilgiler geliyor.

ANTALYA VE ALANYA İÇİN RİSK VAR MI?

Uzmanlara göre bu büyüklükteki depremler genellikle yüzeyde hasara yol açmaz. Ancak Antalya açıklarında meydana gelen sismik hareketlilik, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Yetkililerden şu an için herhangi bir olumsuz durum açıklaması yapılmadı.

Yetkililerden şu an için herhangi bir olumsuz durum açıklaması yapılmadı.

Kaynak: AFAD