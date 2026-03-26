Altın piyasasında dalgalanma sürerken, Alanya ve Antalya’daki yatırımcılar için dikkat çeken uyarı geldi: Fiziki altın alımı şu an riskli olabilir.

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarını yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı. Finans analisti İslam Memiş, özellikle Türkiye’de fiziki altın alımı konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş’e göre piyasada hem arz sıkıntısı hem de manipülatif fiyat hareketleri etkili oluyor.

ALTIN PİYASASINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürürken, özellikle Orta Doğu’daki gerilim yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırıyor. Memiş, piyasada yaşanan sert düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini belirtiyor.

Bir yandan da… piyasada garip bir bekleyiş var. Kimse tam emin değil gibi.

ONS ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Memiş’e göre ons altın kısa vadede 4.100 – 4.600 dolar bandında hareket edebilir. Ancak yıl sonu hedefi daha yukarıda:

“5.880 – 6.000 dolar hedefimde değişiklik yok” sözleriyle uzun vadeli beklentisini koruduğunu ifade etti.

GRAM ALTIN NEDEN GERİDE KALIYOR?

Türkiye’de gram altının ons altına kıyasla aynı tepkiyi vermediğini söyleyen Memiş, bunun nedenini işçilik maliyetleri ve makas farkı olarak açıkladı.

Özellikle çeyrek ve yarım altın tarafında işçilik ücretlerinin ciddi seviyelere ulaştığını belirten Memiş, yatırımcıyı açık şekilde uyardı:

“Bugün fiziki altın almam”

… çünkü fiyat sadece altın değil artık.

FİZİKİ ALTIN YERİNE ALTERNATİF

Memiş, mevcut şartlarda yatırımcıya farklı bir yol öneriyor:

Banka üzerinden altın alımı

Darphane sertifikası

Kısa vadeli al-sat stratejisi

Özellikle 5-6 ay bekleyip daha yüksek seviyelerde satış yapılabileceğini belirten Memiş, ardından fiziki altına geçmenin daha mantıklı olabileceğini ifade etti.

ALANYA’DA YATIRIMCI NE YAPMALI?

Alanya ve Antalya’da kuyumcularda artan işçilik fiyatları zaten vatandaşın dikkatinden kaçmıyor. Günlük hayatta düğün, yatırım ya da birikim için altın alan birçok kişi, artık fiyatların sadece altın değerine bağlı olmadığını fark ediyor.

Bir vatandaşın dediği gibi:

“Eskiden gram bakardık, şimdi işçilik soruyoruz.”

İşte tam bu noktada uzman uyarıları daha da önem kazanıyor.

PİYASADA GERGİN BEKLEYİŞ

Memiş, küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekerek yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle siyasi açıklamaların piyasada güven oluşturmadığını ve belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

Son söz net:

“Kuyruğa girip paketli altın alınmaz.”

Yani… acele etmeyin.