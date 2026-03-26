​Anma etkinliğinde konuşan Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk siyasetindeki dik duruşuna ve mirasına vurgu yaptı. Akkuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun aziz hatırasını yaşatmak ve anmak üzere Alanya Hacet Meydanı’nda dualar eşliğinde vatandaşlarımıza lokma döktürüp ikramımızı yaptık. Cümlelerin kifayetsiz kaldığı bu tarifsiz günde durduğumuz istikameti buradan bir kez daha belirtmek isteriz; Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu nezdinde hiçbir şehidimizi, şühedamızı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

​MUHSİN YAZICIOĞLU NASIL VE NE ZAMAN VEFAT ETMİŞTİ?

​Türk siyasi tarihinin en acı olaylarından biri olan süreç, 25 Mart 2009 tarihinde gerçekleşti. Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat’ın Yerköy ilçesine gitmek üzere bindiği helikopterin Keş Dağı mevkisine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

​Olayda Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterde bulunan İHA Muhabiri İsmail Güneş, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya İstektepe de şehit oldu.