Elazığ’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM SAAT 10.37’DE MEYDANA GELDİ

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 10.37’de meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı özellikle kısa süreli panik yarattı. Vatandaşlar bir an ne olduğunu anlayamadı, bazıları dışarı çıktı.

Sabahın ortası… herkes işinde gücünde. Bir anda hissedilen o titreşim. Çok uzun sürmedi ama yetti.

DERİNLİK 11.33 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin yerin 11,33 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Bu tür derinlikteki depremler genellikle daha geniş bir alanda hissedilebiliyor.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Ancak bölgede yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Alanya ve Antalya’da yaşayan vatandaşlar için de bu tür haberler yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde Türkiye genelinde artan sismik hareketlilik, “başka bölgelerde de hissedilir mi?” sorusunu gündeme getiriyor.

Uzmanlar genelde bu büyüklükteki depremlerin büyük bir yıkım riski taşımadığını söylüyor ama… yine de insanın aklına takılıyor.

TÜRKİYE DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞIYOR

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle bu tür orta büyüklükte depremler sık sık yaşanıyor. Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Elazığ ve çevresi, sismik hareketlilik açısından dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor.

Bu yüzden uzmanlar sık sık hatırlatıyor: hazırlık, bilinç ve tedbir… önemli.

Kaynak: AFAD