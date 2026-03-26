Alanya’da ruhsat krizi büyüyor. Tekvando sporcuları salon bulamazken, kulüp yönetimi çözüm bekliyor.

Alanya’da faaliyet gösteren bir spor kulübünün mühürlenmesi, ilçede spor yapan gençleri doğrudan etkiledi. Yaklaşık 50 tekvando sporcusu, belediye ile yaşanan ruhsat sorunu nedeniyle antrenman yapamaz hale geldi.

RUHSAT KRİZİ SALONU KAPATTIRDI

2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Alanya Budo Spor Kulübü, yeni yasal düzenlemeler sonrası kendi imkanlarıyla kiraladığı salonda çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak Alanya Belediyesi tarafından salonun ticari işletme sayılması krizin başlangıcı oldu.

Kulüp Başkanı Evren Kurtoğlu, spor faaliyetlerini sürdürebilmek için açtıkları alanın ticari değil, tamamen spor amaçlı olduğunu vurguladı. Buna rağmen süreç uzadı… ve sonunda salon mühürlendi.

“TİCARİ İŞLETME DEĞİLİZ”

Kurtoğlu, 7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu sonrası dernekten spor kulübüne geçiş yaptıklarını belirterek şu duruma dikkat çekti:

“Kulüpler gelir elde etse bile bunu sadece spor faaliyetleri için kullanabiliyor. Biz de bu çerçevede hareket ettik. Ancak açtığımız salon ticari faaliyet gibi değerlendirildi.”

İş yeri açma ruhsatı için gerekli olan ticaret sicili ve oda kaydı gibi şartları yerine getiremediklerini söyleyen Kurtoğlu, “Çünkü biz bir işletme değiliz” dedi.

ENCÜMEN KARARIYLA MÜHÜRLENDİ

Yaşanan süreçte belediye encümeni tarafından alınan kararla salon mühürlendi. Kulüp yönetimi ise yangın, güvenlik ve diğer teknik şartları sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Ama mesele sadece evrak değil gibi…

Bir yer bulunamadı. Sporcular dağıldı. Veliler ne yapacağını bilmiyor.

GENÇ SPORCULAR MAĞDUR

Kulüpte yaklaşık 50 sporcu bulunuyor. Bunlardan 10’u aktif olarak müsabakalara katılıyor. İçlerinde derece almış isimler de var.

Örneğin Ahmet Emre Tekin… daha önce önemli başarılar elde etti. Bu yıl için beklenti yüksekti. Ama antrenman olmayınca işler değişti.

Milli takım hedefi olan sporcuların süreci sekteye uğradı.

Bir veli kısa konuştu:

“Çocuk evde duramıyor… Spor yapamazsa dağılır.”

ALANYA’DA SPOR ALTYAPISI TARTIŞMASI

Yaşanan bu gelişme, Alanya’da spor kulüplerinin tesis sorunu konusunu yeniden gündeme getirdi. İlçede özellikle amatör branşlarda faaliyet gösteren kulüplerin yeterli alan bulmakta zorlandığı biliniyor.

Şimdi gözler çözümde. Kulüp yönetimi yetkililerden destek bekliyor.

Çünkü mesele sadece bir salon değil…

Bir neslin spora tutunma ihtimali.