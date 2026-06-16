Otomotiv pazarında tüketici tercihleri hızla değişirken, üstü açık (cabrio) araçlar yerini Spor Arazi Araçlarına (SUV) bırakıyor. Avrupa genelinde son yıllarda SUV modellerin pazar payı hızla artarken, bir dönemin popüler tercihi olan üstü açık otomobillerin satış rakamları tarihi dip seviyelere geriledi.

Araştırma şirketi Dataforce GmbH verilerine göre, geçtiğimiz yıl Avrupa'daki toplam yeni otomobil satışlarının yüzde 59'unu SUV modeller oluşturdu. BBC'nin Motorlu Araç Üreticileri ve Ticaret Birliği (SMMT) verilerinden aktardığı habere göre ise, cabrio pazarının önemli merkezlerinden İngiltere'de son 20 yıl içinde üstü açık araç satışları yüzde 90 oranında düştü. İstatistiklere göre 2005 yılında 109 bin 171 adet olan cabrio satışı, geçtiğimiz yıl 11 bin 484 adede kadar geriledi.

GÜVENLİK NORMLARI VE MALİYET ETKİSİ

Otomotiv sektöründeki bu değişimin temelinde artan güvenlik standartları ve tüketici beklentileri yer alıyor. Carblah kurucusu ve otomotiv gazetecisi Steve Fowler, güncel tüketici profilinin pratiklik ve geniş iç hacim aradığını, bu talebi de SUV modellerin karşıladığını belirtti. Fowler, üstü açık araç üretiminin yalnızca tavan tasarımını değiştirmekten ibaret olmadığını, modern güvenlik kriterlerini sağlamak için gereken mühendislik süreçlerinin üreticilere yüksek maliyetler getirdiğini açıkladı.

PAZARDA HANGİ MODELLER DİRENİYOR?

Üretim maliyetlerindeki artış, markaları bu segmentten uzaklaştırmaya devam ediyor. Cox Automotive Europe İçgörü Direktörü Philip Nothard, arz ve talep dengesindeki bozulmanın pazar payını iyice daralttığını vurguladı. Nothard'ın değerlendirmesine göre, şu an pazarda tutunabilen üstü açık modeller ağırlıklı olarak ultra lüks segmente hitap ediyor. Tüketiciler için nispeten erişilebilir fiyat etiketine sahip olan yalnızca Mazda MX-5, Mini Convertible ve Fiat 500 gibi sınırlı sayıda alternatif üretim bandında kalmayı sürdürüyor.