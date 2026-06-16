İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. AA'nın aktardığına göre, baskın yapılan adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde ve tartım ekipmanı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yasa dışı madde ticaretine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Küçükçekmece ilçesinde önceden belirlenen bir adreste uyuşturucu üretildiği ve pazarlandığı tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan güvenlik güçleri, söz konusu mekana operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Adreste yapılan detaylı aramalarda toplam 89 kilo 900 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde porsiyonlama ve hassas tartım amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 3 adet teraziye de el konuldu. Baskın sırasında yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri devam ediyor.

NARKOTİK OPERASYONLARI HIZ KESMİYOR

Türkiye genelinde ve özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu büyükşehirlerde uyuşturucu arzının engellenmesi amacıyla yürütülen operasyonlar son dönemde sıklaştı. Kolluk kuvvetleri, sokak satıcılarından büyük çaplı imalathanelere kadar uzanan geniş bir yelpazede yasa dışı madde ticaretinin önüne geçmek için kesintisiz denetimler gerçekleştiriyor. Küçükçekmece'de yüklü miktarda maddenin ele geçirildiği son operasyon da emniyetin bu kapsamdaki mücadelesinin bir parçası olarak kayıtlara geçti.