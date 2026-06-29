Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6042 Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre G.G. isimli kişi, içindeki hurda demirini çıkarmak istediği eski çekyatı yol kenarında ateşe verdi. Ancak rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevler kısa sürede çevredeki kuru ot ve çalılıklara sıçradı.

Alevler Evlere Kadar İlerledi

Yangının hızla büyümesi üzerine mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Evlerin hemen yakınına kadar ulaşan alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını önledi.

Mahallede Gergin Anlar Yaşandı

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken mahalle sakinleri ile çekyatı yaktığı öne sürülen kişinin yakınları arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırılan gerginlik, yangının söndürülmesinin ardından da kısa süreli olarak yeniden yaşandı.

"5 Dakika Daha Geç Kalsalardı Evlerimiz Yanacaktı"

Mahalle sakinlerinden Recep Tan, yaşananlara tepki göstererek, "2 kilogram demir için çekyatı yakıp söndüremediler. İtfaiye 5 dakika daha geç kalsaydı evlerimizi bile kurtaramazdık. İçeride uyuyan çocuklar vardı" sözleriyle yaşadıkları korkuyu anlattı.

İnceleme Başlatıldı

Yaklaşık 30 dakika süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında otluk ve çalılık alanda zarar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.