GAZİPAŞA’DA dünyaya gelen Yücel Özdemir, eğitim hayatının ardından 1993 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olarak göreve başladı. Görev süresi içerisinde lisans eğitimini tamamlayan Özdemir, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen İstanbul Adliyesi 1. İflas Dairesi’nde İcra Başmüdürü olarak görev yapan Özdemir, kamu görevlerinin yanı sıra edebiyat çalışmalarını da sürdürüyor.

KİTABINI DİM’E TAKDİM ETTİ

Ziyarette Özdemir, şiir çalışmalarından oluşan ve 2025 yılında yayımlanan “Güneş de Doğar” isimli kitabını KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e takdim etti. 136 sayfalık eser, Özdemir’in farklı dönemlerde kaleme aldığı şiirlerden oluşuyor. Edebiyatla uzun yıllardır ilgilenen Özdemir’in kitabında yaşamdan, insanlardan ve farklı dönemlerde edindiği deneyimlerden izler taşıyan şiirlerin yer aldığı belirtiliyor. Ziyarette kitap üzerine de sohbet eden Özdemir ve Dim’in, edebiyat ve basın dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Özdemir’in ziyaretinin, hemşehrilik bağı taşıyan iki ismi edebiyat ve basın ekseninde bir araya getirmesi açısından da anlamlı olduğu belirtildi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi