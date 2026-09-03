MİLYONLARCA çalışan ve emekli için acil refah payı çağrısında bulunan

Muharrem Kaya, ağustos ayı enflasyon verileri ve vatandaşların derinleşen geçim sıkıntısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emekli, asgari ücretli ve sosyal yardımla geçinmeye çalışan kesimin merakla beklediği 8 aylık enflasyon verilerinin tablonun vahametini gözler önüne serdiğini belirten Kaya, TÜİK verilerine göre ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 1,84, sekiz aylık toplam enflasyonun ise yüzde 31,51 olarak açıklandığını bildirdi. Hükümetin yıl sonu için hedeflediği yüzde 16'lık yıllık enflasyon beklentisinin daha ilk 8 ayda yüzde 22'ye ulaştığını vurgulayan Kaya, bu durumun iktidarın belirlediği tahminlerin gerçekçilikten ne kadar uzak olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre Ağustos 2026'da tüketici fiyat endeksinin yüzde 2,24 arttığını ve yıllık E-TÜFE oranının yüzde 49,03'e ulaştığını aktaran Kaya, İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerinde ise aylık artışın yüzde 1,66, yıllık artışın ise yüzde 34,96 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. İTO'nun hesaplamalarında ay ortalaması yerine doğrudan ay sonu fiyatlarını baz almasının metodolojik bir sapma yarattığını belirten Kaya, bu durumun ağustos ayındaki motorin fiyatlarında net bir şekilde görüldüğünü ve iki hesaplama arasındaki uçurum yüzünden motorin fiyatlarının düşmüş gibi gösterildiğini dile getirdi.

YOKSULLUK SINIRI 122 BİN LİRAYA DAYANDI

Açıklanan resmi ve kurum verilerine göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırının 37 bin 388 TL'ye yükseldiğini belirten Muharrem Kaya, gıda ile giyim, konut, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi tüm zorunlu harcamaları kapsayan yoksulluk sınırının ise 121 bin 786 TL, yani yaklaşık 122 bin TL seviyesine ulaştığını kaydetti. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 48 bin 305 TL ile 48 bin 500 TL arasında değiştiğini ifade eden Kaya, mutfak enflasyonunun aylık yüzde 1,21, on iki aylık yüzde 37,90 ve yıllık ortalama yüzde 40,33 olarak hesaplandığını bildirdi. Temel gıda fiyatlarındaki artışın hane halkı bütçelerini ezdiğini, sabit ve düşük gelirli kesimlerin satın alma gücünün sürekli gerilediğini belirten Kaya, temmuz ayında tavan kira artış oranının yüzde 31,79 olduğunu hatırlatarak kiraların yoksulluk sınırını yukarı taşıyan en önemli faktörlerden biri haline geldiğini vurguladı. Hayat pahalılığının her geçen gün çekilmez hale geldiğini, vatandaşların maaşlarının ay ortasına gelmeden bittiğini ve çarşı pazar alışverişlerinde sebze-meyve etiketlerinin cep yakmanın ötesine geçerek borç batağını derinleştirdiğini belirtti.

RAKAMSAL İLLÜZYONLARLA GERÇEKLER GİZLENİYOR: ACİL ZAM VE REFAH PAYI ŞART

Sokağın, mutfağın ve pazarın gerçek enflasyonunun resmi rakamların çok ötesinde olduğunu sert bir dille eleştiren Muharrem Kaya, temel gıda maddelerindeki gerçek fiyat artışlarının son beş yılda 15 ila 20 kat arasında değiştiğini söyledi. 2021 yılında yaklaşık 4 bin lira seviyesinde olan açlık sınırının fiili gıda enflasyonu baz alındığında bugün 55 ila 60 bin lira bandında olması gerektiğini savunan Kaya, açıklanan 37 bin liralık rakamların düşük maaş zamlarının üzerini örtmek ve toplumsal tepkiyi engellemek amacıyla üretilen istatistiksel illüzyon olduğunu kaydetti. En temel anayasal hak olan beslenmenin lüks haline getirildiğini, bu tablonun fakirlik değil doğrudan muhtaçlık yarattığını belirten Kaya, vatandaş için bıçak kemiğinin çoktan geçtiğini ifade etti. Yıllarca prim ödemiş emeklilere ve asgari ücretlilere sefalet ücreti değil alın terinin hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, emekliye ve asgari ücretliye sefalet ücreti değil alın terinin karşılığının verilmesi için acilen ilave refah payı ve zam yapılmasını isteyerek vatandaşları ilk seçimde bu duruma tepki göstermeye çağırarak sözlerini tamamladı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi