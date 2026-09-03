Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Alanya’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde okullarda yürütülen hazırlıkları ve eğitim çalışmalarını inceledi. İl Müdürü Eriş’e ziyaretleri sırasında Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz eşlik etti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki durumları, eğitim ortamları ve öğrencilerin yeni döneme güvenli ve elverişli koşullarda başlamaları için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretler hakkında bilgi veren Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul binası ve atölye alanlarında yapılan hazırlıklar incelenirken, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamları ele alındı. Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi’nde ise eğitim alanları ve yeni döneme yönelik hazırlıklar değerlendirilerek öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek çalışmalar hakkında bilgi alındı. Müveddet Babaoğlu Ortaokulu’nda öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen eğitim ortamlarına yönelik hazırlıklar yerinde incelenirken, Nezihe Türktaş Ortaokulu’nda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetleri ve öğrenme ortamları değerlendirildi. Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek eğitim faaliyetleri ile okulun yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkları ele alındı” dedi. Yusuf Yılmaz, ilçede eğitim ortamlarının niteliğini geliştirmek, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek ve yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi