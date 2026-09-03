ALANYA Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği Alanya Kitap Fuarı, bu yıl 8’inci kez düzenlenecek. Her yaştan kitapseveri edebiyat dünyasının farklı isimleriyle bir araya getirecek fuar, 25 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında eski belediye binasının arkasında gerçekleştirilecek.

Alanya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunması hedeflenen organizasyon boyunca ziyaretçiler, farklı türlerde binlerce kitabı inceleme fırsatı bulacak. Edebiyattan tarihe, araştırmadan çocuk kitaplarına kadar birçok alandaki eserlerin kitapseverlerle buluşacağı fuar, 10 gün boyunca Alanya’nın önemli kültür etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini yazar buluşmaları oluşturacak. Etkinlik kapsamında birbirinden değerli yazarlar Alanya’ya gelerek okurlarıyla bir araya gelecek. Düzenlenecek söyleşilerde edebiyat, kitap ve farklı konular ele alınırken, imza günlerinde ise ziyaretçiler sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakalayacak.

Söyleşi ve imza etkinlikleriyle ziyaretçilerin yalnızca kitaplara ulaşması değil, aynı zamanda eserlerin yazarlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesi de amaçlanıyor.

BİNLERCE KİTAP ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Fuar alanında binlerce kitap ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap edecek eserlerle çocuklardan gençlere, yetişkinlerden edebiyat tutkunlarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesinin fuarda buluşması bekleniyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin kitaplarla daha güçlü bağ kurmasına katkı sağlaması hedeflenen organizasyonun, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına da destek olması amaçlanıyor.

10 GÜN BOYUNCA KİTAP ŞÖLENİ

25 Eylül’de başlayacak 8. Alanya Kitap Fuarı, 4 Ekim’e kadar devam edecek. On gün boyunca söyleşilerden imza günlerine kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak fuarın, kent sakinlerinin yanı sıra Alanya’da bulunan ziyaretçilerin de ilgisini çekmesi bekleniyor.

Alanya Belediyesi, tüm vatandaşları fuara davet ederek, “800 yıllık mirasın gölgesinde, kitapların dünyasında buluşalım” mesajını paylaştı. (Mine UZUN)