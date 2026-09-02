Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen sokak kedisi için kurtarma operasyonu düzenlendi. Sesleri duyan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla adrese sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kedinin havalandırma boşluğundaki sıhhi tesisat borusunun arkasına sıkıştığını tespit etti. Özel bir yakalama aparatı kullanan görevliler, hayvanı güvenli bir şekilde bulunduğu dar alandan çıkararak taşıma kafesine aldı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE KISIRLAŞTIRMA

Belediye ekiplerinin aktardığına göre, kurtarılan sokak hayvanları doğrudan sokağa bırakılmak yerine öncelikle detaylı bir sağlık taramasından geçiriliyor. Bu standart prosedür kapsamında kurtarılan kedi, veteriner kliniğine götürülerek genel muayenesi yapıldı. Ardından kısırlaştırma işlemi tamamlanan kedi, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.