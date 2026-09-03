ALANYA’NIN Çıplaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz kış etkili olan yoğun yağışların ardından zarar gören dere yatağı ve yol, mahalle sakinlerinin gündeminden düşmüyor. Barbaros Caddesi üzerinde, Emine Özdemir Apartmanı'nın yanında bulunan derede aşırı yağışlar nedeniyle dere duvarı yıkılırken, yolun bir bölümünde de çökme meydana gelmişti.

Aradan aylar geçmesine rağmen bölgede kalıcı bir çalışma yapılmadığını belirten mahalle sakinleri, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte aynı sorunun yeniden yaşanmasından endişe ediyor. Vatandaşlar, yağışlar başlamadan önce dere duvarının yeniden yapılmasını, çöken yolun onarılmasını ve dere yatağında gerekli temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesini talep ediyor.

KIŞIN DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Bölge sakinlerinin aktardığına göre söz konusu dere yatağından özellikle yoğun yağışların görüldüğü dönemlerde yüksek miktarda su geçiyor. Geçtiğimiz kış yaşanan şiddetli yağışlarda artan su debisi nedeniyle dere duvarının dayanamadığı ve yıkıldığı, hemen yanındaki yolun da çöktüğü belirtildi.

Yaşanan olay sırasında yalnızca yolun zarar görmediğini ifade eden vatandaşlar, dereye yakın konumdaki apartmanın duvarında da hasar meydana geldiğini söyledi.

Yeni yağış döneminde su seviyesinin yeniden yükselmesi halinde mevcut hasarın büyüyebileceğinden endişe eden mahalle sakinleri, sorunun kış aylarına bırakılmadan çözüme kavuşturulmasını istiyor.

DEREDEKİ AĞAÇLAR İÇİN DE UYARI

Vatandaşların dikkat çektiği bir diğer sorun ise dere yatağında bulunan ağaçlar oldu. Dere içerisindeki ağaç ve bitkilerin yoğun yağış sırasında suyun doğal akışını olumsuz etkileyebileceğini belirten mahalle sakinleri, taşkın riskinin azaltılması amacıyla dere yatağının temizlenmesini talep etti.

Özellikle kuvvetli yağışlarda suyla birlikte sürüklenen dal, çöp ve diğer malzemelerin dere yatağında birikmesinin suyun geçişini zorlaştırabileceğine dikkat çekildi.

“YAĞMURLAR BAŞLAMADAN YAPILSIN”

Mahalle sakinleri, geçtiğimiz kış yaşananların yeniden tekrarlanmaması için yetkililerden çalışma beklediklerini belirtti. Yağış sezonuna girilmeden dere duvarının onarılması ve çöken yolun güvenli hale getirilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, önlem alınmaması durumunda yoğun yağışlarla birlikte bölgede yeniden sorun yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Vatandaşlar, dere yatağının temizlenmesi, suyun geçişini engelleyebilecek unsurların kaldırılması, yıkılan duvarın yeniden yapılması ve çöken yolun onarılması için ilgili kurumlara çağrıda bulundu.