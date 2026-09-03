ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, ağustos ayında kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 düşüşle 2 milyon 664 bin 364 oldu. 2026 yılının sekiz aylık toplamında ise yüzde 5,8 oranında düşüşle 11 milyon 23 bin 586 yabancı turist sayısına ulaşıldı. Geçen yıl aynı dönemde 11 milyon 702 bin turist gelirken, toplamda 679 bin düşüş yaşandı. Bu yıl özellikle İran-ABD savaşı turizmi olumsuz etkilerken, Rusya-Ukrayna savaşının da en önemli pazar konumundaki BDT ülkelerinden gerçekleşen turizm hareketliliğine olumsuz etkisi devam ediyor.

AĞUSTOSTA RUS TURİST ARTTI

Milliyetlere göre dağılımda ağustos ayında ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Ağustos ayında Antalya’ya gelen Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 688 bin 89’a ulaştı. Rus turist sayısındaki artış geçen yılın ağustos ayına göre rakamsal olarak 52 bine yaklaştı.

AĞUSTOSUN İLK 5 SIRALAMASI

Antalya’ya en çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya’dan ise ağustos ayında yüzde 4 düşüşle 468 bin 245 kişi geldi. Üçüncü sıradaki Polonya’dan yüzde 1’e yakın artışla 223 bin 918 turist geldi. Dördüncü sıradaki İngiltere’den yüzde 9 düşüşle 211 bin 923 kişi geldi.

Beşinci sırada ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yer aldı. Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 1,2 artışla 139 bin 176 gurbetçi tatil için Antalya’yı tercih etti.

8 AYDA RUS TURİST İLK SIRADA

Sekiz aylık toplam turist sayısına bakıldığında ilk sırada Rus turistler yer aldı. Rusya’dan Antalya’ya 8 aylık dönemde toplam 2 milyon 667 bin turist gelirken, geçen yıla göre yüzde 0,1’lik artış görüldü. Rus turistlerin gelen turist sayısındaki payı yüzde 25,9 oldu.

ALMANLAR İKİNCİ SIRADA

Antalya’nın uzun yıllardır en önemli turizm pazarlarından biri konumundaki Almanya, Rusya ile birlikte kentin iki ana kaynak pazarından biri olmayı sürdürüyor. Bu yıl 8 aylık dönemde Almanya’dan, geçen yıla göre yüzde 5,5 düşüşle 2 milyon 83 bin turist geldi. Almanların toplam turizmdeki payı yüzde 20 oldu.

İNGİLİZLER ÜÇÜNCÜ SIRADA

İngiliz turistler Antalya’nın en önemli üçüncü kaynak pazarı olmaya devam ediyor. İngiltere’den bu yıl gelen turist sayısı yüzde 12’ye yakın düşüşe rağmen 985 bini aştı. İngiliz turistlerin toplam turizmdeki payı yüzde 9,5 olarak ölçüldü.

SON YILLARIN YILDIZI POLONYA

Son yıllarda Antalya turizminin parlayan yıldızı olarak öne çıkan Polonya’dan 8 aylık süreçte 855 bin turist geldi. Polonyalı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 6 gerilerken, toplam turist sayısındaki payı ise yüzde 8’in üzerinde kaydedildi.

TURİZMDE GURBETÇİ FARKI

Bu yıl 8 aylık toplamda beşinci sırada yer alan ve ‘gurbetçi turist’ olarak da adlandırılan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 1’e yakın düşüşle 735 bine ulaştı. Gurbetçilerin toplam turizmdeki payı yüzde 7’ye yaklaştı.

TEK ARTIŞ UKRAYNA VE MACARİSTAN’DA

Savaş öncesi dönemde 1 milyonu aşkın turistin geldiği Ukrayna pazarı ise yeniden yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu yıl 8 aylık dönemde yüzde 4,4’lük artışla Ukrayna’dan 309 bin turist Antalya’ya geldi.

Ukrayna ve Macaristan, Antalya’ya en çok turist gönderen ilk 20 ülke içerisinde turist sayısında artış görülen iki ülke oldu.