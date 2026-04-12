TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, kritik deplasmanda Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Eskişehir’de oynanan karşılaşma, hem zirve yarışı hem de son hafta öncesi dengeleri belirlemesi açısından önem taşıdı.

TEK GOL 16’NCI DAKİKADA GELDİ

Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan mücadelede Bursaspor’a galibiyeti getiren golü Halil Akbunar kaydetti. Tecrübeli oyuncu, 16’ncı dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve yeşil-beyazlı ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

32 BİN TARAFTAR TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmayı tribünlerde yaklaşık 32 bin Bursaspor taraftarı takip etti. Deplasmanda oynanmasına rağmen yoğun destek veren taraftarlar, takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETERLİ

Bu sonuçla liderliğini koruyan Bursaspor, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Somaspor karşılaşmasından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Ankara Demirspor’da Berk Yiğit Karadağ ve Tolunay Artuç, Bursaspor’da ise İlhan Depe sarı kart gören isimler oldu. Mücadele boyunca iki takım da zaman zaman etkili pozisyonlar bulsa da, skor üstünlüğünü elinde tutan taraf Bursaspor oldu.

Sezonun son haftasına girilirken gözler şimdi Bursaspor’un sahasında oynayacağı Somaspor maçına çevrildi.