Televizyon dünyasının son dönemdeki popüler yapımlarından biri olan Uzak Şehir, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizinin takipçilerinin merakla beklediği yeni karakter nihayet belli oldu. Genç ve başarılı oyuncu Mehmet Aykaç, dizide "Engin Şef" karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle Alanya ve çevresindeki dizi severlerin yakından takip ettiği yapımda, bu yeni karakterin gelişiyle birlikte suların durulmayacağı şimdiden belli.

Engin Şef, hikayeye Alya’nın komşusu olarak giriş yapıyor. Ancak mesele sadece bir komşuluk ilişkisinden ibaret değil. Karakterin Alya ile olan geçmişe dayalı bağı, önümüzdeki bölümlerde senaryonun merkezine oturacak gibi duruyor. Aslında bu durum biraz mutfaktaki hesaplara benziyor; hani her şey tam derken bir baharat eksik çıkar ya, Engin Şef de hikayenin o eksik parçası gibi duruyor.

MEHMET AYKAÇ KİMDİR?

Daha önce Kırgın Çiçekler ve İyilik gibi ses getiren projelerde izlediğimiz Mehmet Aykaç, oyunculuk performansıyla her zaman geçer not alan isimlerden biri. Uzak Şehir’de canlandıracağı şef karakteri için özel bir hazırlık süreci geçirip geçirmediği ise setten gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor. Dizinin başrollerini paylaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile aynı sahneyi paylaşacak olan Aykaç’ın, özellikle dram sahnelerindeki başarısı dizinin reyting çıtasını yukarı taşıyabilir.

Bugünlerde televizyon izlemek de bir lüks haline geldi, faturalar malum ama Uzak Şehir gibi sürükleyici işler akşamları insanı biraz olsun günlük dertlerden uzaklaştırıyor. Dizide Meryem karakterinin ardından gelen bu yeni transfer, olayların akışını hızlandıracak. Antalya ve bölge genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu yeni kanla beraber rekabette bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Engin Şef'in gelişiyle birlikte sadece mutfakta değil, hayatın tam içinde yeni düğümler atılacak.