Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde 11 Ocak tarihinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının yargı süreci başladı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğçe Yıldız'ı tabancayla vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız, Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan şüphelinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Saldırı sonrası göğsünden, karnından ve bileğinden yaralanan Tuğçe Yıldız, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Toplam 28 gün yoğun bakımda kalan ve 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen mağdur kadın, duruşmadaki ifadesinde olaydan bir ay önce 6 yaşındaki kızı N.Y. için evine döndüğünü belirtti. Mahkeme kayıtlarına göre, tutuklu sanık Ahmet Yıldız'ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından 'Kurt darlandı, son turuna çıktı' şeklinde bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

SANIK VE SİLAH SAHİBİNİN İFADELERİ

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Yıldız, silahı eşini korkutmak amacıyla çıkardığını ve tabancanın kazara patladığını öne sürdü. Ruhsatsız silahı arkadaşı U.K.'nin paraya ihtiyacı olduğu için satmak maksadıyla emanet aldığını iddia eden sanık, suçlamalara karşı bu gerekçeyi sundu.

Silah ticareti suçlamasıyla tutuklu yargılanan U.K. ise olayla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti. Paraya sıkıştığı için silahını satması amacıyla Ahmet Yıldız'a verdiğini belirten U.K., arkadaşının eşini vuracağının aklına gelmediğini söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, silahın sahibi U.K.'nin tahliyesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE RUHSATSIZ SİLAH YARGILAMASI

Hukuk uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, kasten öldürmeye teşebbüs davalarında failin eyleminin planlı olup olmadığı ve kullanılan suç aletinin niteliği verilecek cezayı doğrudan etkiliyor. Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması ve başka birinden temin edilmesi, yargılama sürecinde hem asıl fail hem de silahı temin eden kişi açısından ayrı suç dosyalarının birleşmesine neden oluyor. Sanığın sosyal medya paylaşımları da tasarlama unsurunun değerlendirilmesinde önemli bir delil niteliği taşıyor.