Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda 9 yıldır görev yapan Doç. Dr. Murat Uçar, uluslararası alanda önemli bir akademik başarıya imza attı. Uçar, Japonya Üroloji Derneği tarafından verilen araştırmacı bursunu kazanan dünyadaki 7 hekimden biri olurken, Türkiye’den yapılan başvurular arasından burs almaya hak kazanan tek hekim oldu.

Alanya’da sevilen hekimler arasında yer alan Doç. Dr. Murat Uçar, görev süresi boyunca çok sayıda eğitim, bilimsel toplantı ve akademik programa katılarak mesleki bilgi ve deneyimini geliştirdi. Edindiği birikimi meslektaşları, asistanları ve öğrencileriyle paylaşan Uçar, hastalarına güncel tedavi yöntemlerini sunabilmek amacıyla bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

JAPONYA’DA İKİ AYLIK BİLİMSEL ÇALIŞMA

Doç. Dr. Murat Uçar, 1 Haziran-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya Üroloji Derneği tarafından sağlanan burs kapsamında Tokyo’daki Jikei Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda araştırmacı bursiyer olarak görev yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden yapılan başvurular sonucunda programa kabul edilen 7 hekimden biri olan Uçar, Türkiye’den başvuran hekimler arasında seçilen tek isim oldu.

Uçar, iki aylık eğitim ve araştırma programına üniversitesinden veya Türkiye’deki herhangi bir kurumdan yolluk, yevmiye ya da ek burs almadan, tamamen Japonya Üroloji Derneği tarafından sağlanan araştırmacı bursuyla katıldı.

ROBOTİK VE ONKOLOJİK CERRAHİDE DENEYİM KAZANDI

Tokyo’daki Jikei Üniversitesi’nde iki ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüten Doç. Dr. Uçar, özellikle robotik cerrahi ve onkolojik ürolojik cerrahi alanlarında bilgi ve deneyimini geliştirme fırsatı buldu. Program süresince ALKÜ ile Jikei Üniversitesi arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atılırken, gelecekte yürütülmesi planlanan bazı bilimsel çalışmaların da temelleri oluşturuldu.

Doç. Dr. Uçar, program kapsamında yalnızca deneyim kazanmakla kalmadı, rekonstrüktif üroloji alanındaki bilgi ve tecrübelerini Jikei Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı ekibiyle de paylaştı. Bu bilgi alışverişi sonucunda ortak bir akademik çalışmanın başlatılmasına katkı sağlandı.

JAP​​​​​​​ONYA’DAKİ BİRİKİMİNİ ​​​​​​​ALANYA’YA AKTARACAK

Tıp alanında bilimsel bilgi, teknoloji ve tedavi yöntemlerinin sürekli gelişmesi, hekimlerin güncel uygulamaları yakından takip etmesini daha da önemli hale getiriyor. Uluslararası eğitim ve araştırma programları ise hekimlerin mesleki gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra edinilen bilgi ve deneyimin meslektaşlara, asistanlara ve öğrencilere aktarılmasına olanak tanıyor.

Doç. Dr. Murat Uçar’ın Japonya’da gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla edindiği yeni bilgi ve deneyimlerin Alanya’daki hastalara, sağlık çalışanlarına ve tıp eğitimine katkı sağlaması bekleniyor. Japonya Üroloji Derneği bursuna Türkiye’den yapılan başvurular arasından seçilen tek hekim olan Uçar, uluslararası akademik platformda Alanya’yı ve Türkiye’yi temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.