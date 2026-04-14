Türk futbolu eşi benzeri görülmemiş bir istifa krizi ve ağır suçlamalarla çalkalanıyor. Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 boyun eğdiği tartışmalı maçın ardından, teknik direktör Burak Yılmaz şok bir kararla görevi bıraktığını duyurdu. Genç çalıştırıcının istifasından çok, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan zehir zemberek sözleri gündeme bomba gibi düştü.

TFF VE HAKEMLERE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Hakem hatalarının kasıtlı ve sistematik bir hal aldığını savunan Yılmaz, bu karanlık düzende futbol oynamanın imkansızlaştığını vurguladı. Federasyon içerisindeki bazı yetkililerin kendisiyle "tehditkar" bir tonda iletişime geçtiğini iddia eden deneyimli spor adamı, "Türk futbolunun kalitesi yerlerde sürünüyor" diyerek isyan bayrağını çekti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbideki tutarsız penaltı kararlarını örnek gösteren Yılmaz, vicdan çağrısı yaparak her maçta haksız düdüklerle "doğrandıklarını" ileri sürdü.

KAN DONDURAN VEDA: "BENİ BİRİ VURUR HA"

Hakkında ortaya atılan yasadışı bahis söylentilerine ateş püsküren Yılmaz, TFF yöneticisi Fuat Göktaş ile yaptığı kritik telefon görüşmesini ifşa etti. Kulüpten tek kuruş almadığını, aksine futbolcuların maaş krizini çözmek için kendi çabasıyla finansman bulduğunu belirten teknik adam, takımı dipten alıp başarılı bir noktaya taşımasına rağmen dönen dolaplardan bıktığı için ayrılık kararı aldığını açıkladı. Basın toplantısını noktalayıp salonu terk ettiği sırada Yılmaz'ın ağzından dökülen "Beni biri vurur ha" şeklindeki karanlık ifade ise duyanların kanını dondurdu.

ALANYA SPOR CAMİASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Süper Lig'in adalet mekanizmasını derinden sarsan bu ağır ithamlar ve karanlık tehdit iddiaları, Alanya spor camiasında da büyük bir şaşkınlık ve endişeyle karşılandı. Bölge takımlarının da zaman zaman hakem hatalarından canının yandığı ve yerel futbol otoritelerinin sıkça dile getirdiği "standart düdük" arayışı, Burak Yılmaz'ın korkutucu isyanıyla bir kez daha alevlendi. Alanya'daki sporseverler, federasyonun merkezine yerleşen bu vahim iddialara karşı başlatılacak olası soruşturmanın Türk futbolunda nasıl bir temizlik operasyonuna dönüşeceğini nefesini tutarak bekliyor.