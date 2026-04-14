Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ve Döşemealtı’nda yapılacak altyapı çalışması nedeniyle uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlara önlem çağrısı yapıldı.

Antalya’da yaşayan binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su altyapısını güçlendirmek amacıyla planlanan çalışma kapsamında bazı mahallelerde uzun süreli su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

SULAR 16 SAAT BOYUNCA KESİLECEK

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak kesintinin gece 24.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Yaklaşık 16 saat sürecek Antalya su kesintisi, özellikle günlük yaşamı doğrudan etkileyecek.

Sabah işe hazırlanırken musluklardan su akmaması ya da akşam eve dönüldüğünde suyun hâlâ gelmemesi… Bu tarz durumlar bu kez birçok mahallede aynı anda yaşanacak gibi görünüyor.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Yapılacak isale hattı çalışması nedeniyle kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle açıklandı:

Korkuteli: Garipçe Mahallesi

Garipçe Mahallesi Döşemealtı: Bademağacı Mahallesi

Bademağacı Mahallesi Döşemealtı: Akkoç Mahallesi

Akkoç Mahallesi Döşemealtı: Dağbeli Mahallesi

Bu mahallelerde yalnızca kesinti değil, zaman zaman basınç düşüklüğü de yaşanabileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA AÇIK UYARI

Belediye yetkilileri, kesinti süresince mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların önceden hazırlık yapması gerektiğini vurguladı. Özellikle su depolarının doldurulması ve günlük ihtiyaçlar için tedbir alınması istendi.

Bir yetkili kısa bir değerlendirmede bulundu: “Bu tür çalışmalar kaçınılmaz ama hazırlıklı olan daha az etkilenir.”

Çalışmanın tamamlanmasının ardından suyun şebekeye kademeli olarak verileceği ifade edildi. Yani herkes aynı anda suya ulaşamayabilir.

ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDEN YAPILIYOR?

Yetkililer, söz konusu müdahalenin su altyapısını güçlendirmek ve ileride yaşanabilecek daha büyük arızaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim düşünüldüğünde bu tür çalışmaların kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.