Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası arasındaki deniz sahasında sabah saatlerinde sağanak yağış sırasında hortum meydana geldi. Deniz yüzeyinden bulutlara kadar uzanan doğa olayı, o esnada bölgede seyreden bir teknedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı bilgilere göre, su yüzeyinde belirgin bir hareketlilik yaratan hortum kısa süre etkili oldu. Gökyüzüne doğru devasa bir sütun oluşturan rüzgar girdabı, kıyıya yaklaşmadan deniz üzerinde sönümlenerek ortadan kayboldu.

DENİZDEKİ HORTUM NASIL ETKİSİNİ YİTİRDİ?

Özellikle mevsim geçişlerinde deniz suyu sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasındaki ani farklar, Ege kıyılarında bu tür meteorolojik olayların oluşmasına zemin hazırlıyor. Karaya ulaşmadan deniz üzerinde enerjisini kaybeden hortum sayesinde bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.