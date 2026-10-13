Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik yazılı bir açıklama yayımlayarak Rus vatandaşlarına uygulanan vize politikalarının sıkılaştırılmasını istedi. Açıklamaya göre Valtonen, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar tamamen sona erene dek Rus turistlere Schengen vizesi verilmemesi gerektiğini savundu.

Bakanın paylaştığı verilere göre, 2025 yılı içerisinde Schengen bölgesine üye ülkeler tarafından Rus vatandaşlarına yaklaşık 500 bin turist vizesi onaylandı. Son yıllarda bu sayının giderek artış gösterdiğine dikkat çeken Valtonen, savaşın devam ettiği bir dönemde Rus turistlerin Avrupa'ya turistik amaçlı seyahat edebilmesini doğru bulmadığını aktardı.

VİZE YASAĞI AB GENELİNE YAYILACAK MI?

Söz konusu talebin arka planında, Finlandiya'nın kendi sınırlarında uyguladığı kısıtlamalar yatıyor. Finlandiya yönetimi, 2022 yılında aldığı bir kararla Rus vatandaşlarının ülkeye zorunlu olmayan turistik seyahatler için girişini ve vize almasını yasaklamıştı. Valtonen, üç yıldır kendi ülkelerinde yürürlükte olan bu kısıtlamanın bireysel ülke kararlarından çıkarılarak, tüm Avrupa Birliği coğrafyasında standart bir uygulama haline getirilmesini talep ediyor.