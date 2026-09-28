BARTIN-Karabük yolunda TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.
TIR TÜNEL DUVARINA ÇARPTI
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Karabük yönüne giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.
Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü de TIR’a çarptı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü İ.Y. yaralandı. Toplam 11 yaralı, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle Bartın-Karabük yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Minibüs ve TIR’ın çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.