Alanya'da korkutan kaza: Yaya bir anda kendini asfaltta buldu

İsrail - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya eski Sovyet ve Rus mafyalarının cirit attığı yer mi oldu?

'Antalya ve Alanya cezaevlerinde turist doluluğu zirve yaptı'

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle Bartın-Karabük yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Minibüs ve TIR’ın çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü İ.Y. yaralandı. Toplam 11 yaralı, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü de TIR’a çarptı.

29 Eylül’de hangi kentte okullar tatil?

BARTIN-Karabük yolunda TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.