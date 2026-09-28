BARTIN’ın Ulus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir ailenin acısını ikiye katladı. Ağabeyi Hasan Tekin’in cenazesine katılmak üzere İstanbul’dan Bartın’a gelen Hüseyin Tekin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca belde yolunda meydana geldi. Kozcağız yönünden Kumluca beldesine giden H.T. (24) yönetimindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.Ö. (55) idaresindeki 74 AD 009 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 74 ABJ 704 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HÜSEYİN TEKİN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Hüseyin Tekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobillerin sürücüleri H.T. ve H.Ö. ile 4 kişi daha yaralandı. Toplam 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Tekin’in cenazesi ise otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CENAZE İÇİN İSTANBUL’DAN GELMİŞTİ

Tekin’in, ağabeyi Hasan Tekin’in cenazesine katılmak üzere ailesiyle birlikte İstanbul’dan Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.