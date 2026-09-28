Antalya Defterdarlığı tarafından 2025 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri tablosu kamuoyu ile paylaşıldı. Ekonomi Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, kent genelindeki vergi sıralamasında turizm ve havacılık sektörünün belirgin ağırlığı kayıtlara geçti. Gelir vergisinde ilk iki sıra gizli tutulurken, kurumlar vergisinde en yüksek beyan Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği'nden geldi.

GELİR VERGİSİNDE CÖMERTOĞLU AİLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan'ın açıklamalarına göre, kentte toplam 247 bin 362 gelir vergisi mükellefi beyanname verdi. Bu kapsamda tahakkuk eden vergi tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 82 oranında artarak 22 milyar 947 milyon 508 bin 573 TL seviyesine ulaştı. Açıklanan listede Delphin Otelleri'ni bünyesinde bulunduran Cömertoğlu ailesinden dört isim ilk on arasına girerek dikkatleri üzerine çekti.

Gelir vergisi listesinin açıklanan isimleri arasında 80 milyon 635 bin 389 TL ile Uğur Sipahioğlu üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla 77 milyon 383 bin 757 TL ile Yıldırım Cömertoğlu, 74 milyon 328 bin 590 TL ile Tolga Cömertoğlu, 36 milyon 703 bin 695 TL ile Egemen Cömertoğlu ve 36 milyon 553 bin 242 TL ile Alper Cömertoğlu izledi.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRVE HAVALİMANI İŞLETMESİNİN

Kurumlar vergisi kategorisinde ise 52 bin 27 mükellef toplam 130 milyar 399 milyon 266 bin 721 TL matrah bildirdi. Tahakkuk eden 30 milyar 205 milyon 178 bin 19 TL'lik vergi tutarı, geçen yıla oranla yüzde 35'lik bir büyümeyi temsil ediyor. Bu alanda birincilik koltuğuna 2 milyar 220 milyon 73 bin 2 TL'lik vergi tahakkuku ile Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği oturdu.

Havalimanı işletmesini, 538 milyon 596 bin 607 TL ile Polen Turizm Yatırımları A.Ş. takip etti. Üçüncü sırada 321 milyon 165 bin 47 TL ile Sezer İnşaat Otelcilik Turizm A.Ş. bulunurken, dördüncü sırayı 268 milyon 276 bin 141 TL ile Karamancı Turistik Tesisler A.Ş. aldı.

LİSTELERDEKİ GİZLİLİK ORANLARI NE İFADE EDİYOR?

2025 yılı vergi rekortmenleri tablolarında en çok göze çarpan istatistiksel detaylardan biri, ismini gizli tutmayı tercih eden mükelleflerin yüksek oranı oldu. Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk 100 sırasında yer alan tam 74 kişi kimliğinin açıklanmasını istemedi. Benzer bir tablo kurumlar vergisinde de yaşandı ve en yüksek vergi ödeyen şirketler arasına giren 51 firma unvanlarının kamuoyuyla paylaşılmasına izin vermedi. Bu durum, yüksek vergi dilimindeki kişi ve kurumların finansal mahremiyet eğiliminin Antalya genelinde son derece güçlü olduğunu gösteriyor.