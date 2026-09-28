İstanbul Havalimanı'nda İran merkezli Caspian Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kalkış için hazırlıklarını tamamladığı sırada kule talimatıyla durduruldu. Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre, uçağa polis ve icra memurları tarafından mahkeme kararı tebliğ edilerek el konuldu.

Uçağın durdurulmasının temelinde, havacılık sektöründe yer hizmetleri ve gözetim faaliyeti yürüten ACM Temsil Gözetim firmasının başlattığı hukuki süreç bulunuyor. Şirketin, Caspian Airlines'tan yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle yargı yoluna başvurduğu bildirildi. Mahkemenin alacaklı firma lehine karar vermesi üzerine, İranlı hava yoluna ait EP-KPB kuyruk tescilli uçak için haciz işlemi uygulandı.

YOLCULAR TERMİNALE GERİ ALINDI

İcra işleminin, uçağın tüm yolcu ve bagaj alımını tamamlayıp kalkış onayı beklediği dakikalarda gerçekleşmesi dikkat çekti. Kararın yetkililerce uçağa iletilmesinin ardından, kabin ekibi ve uçaktaki yolcular görevliler eşliğinde tahliye edilerek yeniden terminal binasına yönlendirildi.

HAVACILIKTA HACİZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Uluslararası sivil havacılık kuralları gereği, hava yolu şirketlerinin yer hizmetleri, yakıt veya konaklama gibi operasyonel borçlarını ödememesi durumunda alacaklı kurumlar mahkeme kararıyla uçaklara seferden men işlemi uygulayabiliyor. Bu tür durumlarda uçağın yeniden havalanabilmesi için borcun tamamen ödenmesi veya mahkemeye geçerli bir teminat sunulması gerekiyor.

Yolcuların mağduriyetini gidermek adına alternatif uçuş planlamaları yapılırken, haczedilen uçağın İstanbul Havalimanı'ndaki bekleyişi devam ediyor. Taraflar arasındaki 3 milyon euroluk borç krizinin çözümü için hukuki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.