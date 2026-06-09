'İtilmiş ile Kakılmış' karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasında yer eden Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çifti uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Son günlerde ise İlbey'in sağlık durumu magazin gündeminde öne çıktı.

İddialara göre bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan İlyas İlbey'in yapılan kontrollerinde böbreğinde tümör tespit edildi. Tedavisinin hastanede doktor gözetiminde sürdüğü belirtildi.

KIZINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın'ın kızı Eylül İlbey, babasının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Eylül İlbey, "Hâlâ hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar kalacağız. Her şey yoluna girecek inşallah" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istedi.

TİYATRO DÜNYASININ SEVİLEN İSMİ

Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan İlyas İlbey, özellikle Yasemin Yalçın ile birlikte canlandırdığı karakterlerle Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasında gösteriliyor. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.