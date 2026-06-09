Alanya’da siyaset ve iş dünyasının tanınan isimlerinden eski Alanya Belediye Meclis Üyesi Fikret Arık, annesi Emine Arık’ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.
Oba Mahallesi sakinlerinden, Tekel’den emekli merhum Mevlüt Arık’ın eşi olan Emine Arık, yaşlılığa bağlı nedenlerle 95 yaşında yaşamını yitirdi. Merhume, Fikret, Mehmet, Hasan ve Nuray Arık’ın annesiydi.
Fikret Arık, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Arık paylaşımında, “Annem Emine Arık bugün vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Aşağı Oba Mezarlığı’na defnedilecektir. Taziyemiz Alanya Maki İş Merkezi Oba’da kabul edilecektir” ifadelerini kullandı.
OBA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Emine Arık’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Aşağı Oba Mezarlığı’nda defnedilecek. Arık ailesinin taziyeleri ise Oba Mahallesi’nde bulunan Maki İş Merkezi’nde kabul edilecek.