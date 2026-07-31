Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, binek otomobillerin vergilendirmesinde yeni bir döneme girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı altyapısıyla hazırlanan düzenleme, binek araçlar için asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) standardını resmen hayata geçirdi. Bu adımla, araç satışlarında devletin tahsil edeceği vergi için kesin bir alt sınır çizilmiş oldu.

Yeni sisteme göre, kapsama giren binek otomobiller ve aynı gruptaki diğer motorlu taşıtlar için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin lira olarak sabitlendi. Satış esnasında hesaplanan nispi vergi bu tutarın altında kalırsa, devlet tahsilatı 100 bin lira üzerinden gerçekleştirecek. Eğer hesaplanan oran bazlı vergi asgari tutarı aşıyorsa, mevcut uygulamadaki gibi yüksek olan tutar tahsil edilmeye devam edecek.

TİCARİ ARAÇLAR VE MOTOSİKLETLER KAPSAM DIŞI

Düzenleme temel olarak binek otomobiller ile insan taşımaya yönelik taşıtları hedefe alıyor. Yük ve yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren ticari araçlar ile motosikletlerin ÖTV hesaplamalarında herhangi bir revizyona gidilmedi. Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile bazı ATV modellerini barındıran L sınıfı taşıtlarda ise sadece elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzeri olanlar kapsama dahil edilerek asgari ÖTV tutarı 30 bin lira olarak belirlendi. İçten yanmalı L sınıfı araçlar ve tarım traktörleri uygulamanın dışında bırakıldı.

YENİ SİSTEM ARAÇ FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Tüketicilerin en çok merak ettiği fiyat artışı ihtimaline dair detaylar da netleşti. Cnbc-E'nin aktardığı analize göre, piyasada halihazırda satışı süren otomobillerin nispi ÖTV tutarları halihazırda 100 bin liralık alt sınırın çok üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla yürürlüğe giren bu yasal değişikliğin, kısa vadede bayilerdeki araç fiyatlarına veya alıcıların ödeyeceği toplam vergiye doğrudan bir zam olarak yansıması beklenmiyor. Düzenlemenin gerekçesinde de uygulamanın ek vergi artışı yaratmak için değil, piyasa koşullarındaki ani değişimlere karşı önlem amacıyla hazırlandığı vurgulandı.

CUMHURBAŞKANINA YENİ YETKİLER TANINDI

Kanun kapsamında esnek bir müdahale mekanizması kurulması amacıyla Cumhurbaşkanına yeni yetkiler verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı, yasada belirlenen asgari maktu ÖTV tutarlarını on katına kadar artırabilecek veya tamamen sıfıra kadar indirebilecek. Bu yetki sayesinde, otomotiv sektöründe ilerleyen dönemde yaşanabilecek rekabet eşitsizliklerine ve fiyatlandırma sorunlarına idarenin çok daha hızlı müdahale etmesi hedefleniyor.