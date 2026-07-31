Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve gıda işletmelerinde periyodik hijyen denetimlerini sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda, raflarda bulunan tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan ürünler toplanarak imha edildi. Kuralları ihlal eden işletme sahipleri hakkında ise idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

BAŞKAN KOTAN'DAN SIFIR TOLERANS MESAJI

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın yaptığı açıklamaya göre, halk sağlığını riske atacak hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmiyor. Güvenli alışveriş ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Kotan, kurallara uyan esnafa teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen yerlerde yasal işlemlerin kararlılıkla uygulandığını aktardı. Kotan, bölgedeki halk sağlığının en önemli kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

DENETİMLER NASIL İŞLİYOR?

Yerel yönetimlerin gıda güvenliği prosedürlerine göre, el konulan tarihi geçmiş ürünler tekrar piyasaya sürülmemesi için tutanak altına alınarak kontrollü şekilde imha ediliyor. Vatandaşların alışveriş esnasında karşılaştıkları şüpheli durumları veya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, doğrudan belediyelerin zabıta çağrı merkezlerine bildirmeleri denetim ağının genişlemesine büyük katkı sağlıyor.

SAHADAN OLUMLU DÖNÜŞLER

Çalışmalara bizzat katılan Zabıta Memuru Murat Aksu ise sahadaki izlenimlerini paylaştı. İşletmelerde yürütülen denetimler sırasında vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını bildiren Aksu, halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu ifade etti.