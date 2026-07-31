Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre, Okudan özellikle ormanlık alanlardan geçen eski ahşap elektrik direklerinin büyük risk oluşturduğunu ve acilen modern sistemlerle değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yaz aylarında yaşanan yangınların sadece ağaçları değil, bölge halkının evlerini, tarım arazilerini ve doğal yaşamı da yok ettiğini vurgulayan Okudan, önleyici tedbirlerin önemine değindi. Yangın çıktıktan sonra yapılan müdahalelerin ne kadar başarılı olursa olsun asıl hedefin yangının hiç çıkmamasını sağlamak olduğu ifade edildi.

RİSKLİ DİREKLER İÇİN ACİL ÇAĞRI

Beşkonak bölgesinde halen kullanımda olan ahşap direklerin tehlike saçtığını aktaran dernek başkanı, enerji nakil hatlarının periyodik bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiğini duyurdu. Orman içinden geçen elektrik hatlarının düzenli denetlenmesi ve bölgede kapsamlı bir risk analizi yapılması talep ediliyor.

ENERJİ HATLARI YANGIN RİSKİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlar, Akdeniz havzasında çıkan büyük çaplı orman yangınlarında bakımsız enerji nakil hatları ve eski tip ahşap direklerden kaynaklanan kıvılcımların tetikleyici bir rol oynayabildiğini belirtiyor. Bu tür yapısal eksikliklerin modernizasyonu, yaz aylarında artan sıcaklık ve düşük nem koşullarında felaketlerin önüne geçilmesi için en önemli yapısal tedbirler arasında değerlendiriliyor.

Yangınlara müdahale eden orman işçileri, itfaiye, AFAD personeli ve gönüllülere teşekkür eden Okudan, kamu kurumlarının önleyici yatırımlar konusunda daha proaktif davranması gerektiğini kaydetti. Doğayı ve geleceği korumanın ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, bölge halkının güvenliğini merkeze alan adımların gecikmeden atılması istendi.