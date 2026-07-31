Son günlerde sosyal medyada, "içkili masa paylaşanlara 103 bin TL ceza uygulanacak" iddiaları gündem oldu. Peki bu iddianın aslı ne?

DÜZENLEME BİREYLERİ DEĞİL FİRMALARI HEDEFLİYOR

İlgili mevzuata göre söz konusu düzenleme, bireylerin kişisel paylaşımlarından ziyade alkollü içki üreticileri, ithalatçıları ve pazarlayıcılarının reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerine yönelik kuralları kapsıyor.

2026 DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRDİ?

2026 yılında yapılan yasal değişiklikle, alkollü içki firmalarının marka, logo, amblem ve ambalaj görsellerini kullanarak etkinliklere veya sosyal medya paylaşımlarına destek vermesi yasaklandı. İşletmeler ve firmalar için reklam ve tanıtım konusunda daha sıkı kurallar getirildi.

"HERKESE CEZA" İDDİASI KAPSAMI YANSITMIYOR

Bu nedenle sosyal medyada dolaşan "içkili masa paylaşan herkese 103 bin TL ceza kesilecek" şeklindeki paylaşımlar, düzenlemenin kapsamını tam olarak yansıtmıyor. Uygulamanın kimleri ve hangi durumları kapsadığı, yetkili kurumların açıklamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor.