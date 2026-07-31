Kemer ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını modernize etmek amacıyla geniş çaplı bir yenileme çalışması yürütülüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, ilçe genelinde toplam 50 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşenmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü İsmail Selami Minta'nın aktardığına göre, bugüne kadar yaklaşık 10 kilometrelik bölüm tamamlanarak hizmete alındı. Kemer Merkez Mahallesi'nde 5 bin 500 metrelik HDPE içme suyu hattı ile 200 abone bağlantısı bitirilirken, Göynük Mahallesi'nde 4 bin 500 metrelik hat ve 250 abone bağlantısı gerçekleştirildi.

TEKİROVA'DA YENİ İMAR ALANLARINA HANGİ YATIRIMLAR YAPILIYOR?

Tekirova Mahallesi'nde imara yeni açılan bölgelerin artan ihtiyaçları doğrultusunda 7 bin 500 metre kanalizasyon ve 10 bin metre içme suyu şebekesi inşa ediliyor. Şu ana kadar 3 bin metre kanalizasyon ve bin metre içme suyu hattının yapımı tamamlandı. Ayrıca Ulupınar, Tekirova, Göynük ve Kuzdere mahallelerini kapsayacak şekilde toplam 7 adet prefabrik betonarme içme suyu deposu kurulacak.

PROJE BÖLGE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Turizm merkezlerinden biri olan Kemer'de yaz aylarında artan nüfus, mevcut altyapı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyordu. Ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi ve yeni depoların inşasıyla birlikte, suyun dağıtımı daha kontrollü hale gelecek ve olası kesintilerin önüne geçilecek. Yeni imar alanlarındaki önleyici altyapı çalışmaları ise bölgenin sağlıklı ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.

Kemer Koordinatörü Minta, bu yıl özellikle eskiyen hatların değişimine ağırlık verdiklerini belirterek, vatandaşların uzun yıllar sorunsuz bir altyapı hizmeti almasını hedeflediklerini açıkladı. Ekiplerin belirlenen program dahilinde mesaisine devam ettiği bildirildi.