Bir bilardo salonunda yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada hızla yayılarak dünya çapında gündem oldu. Görüntülerde, sevgilisiyle birlikte bilardo oynayan bir kadını rahatsız ettiği iddia edilen bir şahsın, kadının partneri tarafından darp edildiği anlar yer alıyor.

Olayın nasıl başladığına ilişkin detaylar netlik kazanmazken, paylaşılan videolarda taraflar arasında kısa sürede gerginlik yaşandığı ve ardından fiziksel müdahaleye dönüştüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Olayın farklı açılardan kaydedildiği videoların yayılmasıyla birlikte, kullanıcılar arasında yoğun tartışmalar başladı.

Bir kesim olayda kadının korunmasına yönelik tepkiyi desteklerken, diğer kesim ise şiddetin çözüm olmadığı yönünde görüş bildirdi.