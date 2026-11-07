Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Arif Sefa Özdemir, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişilerle başlayan tartışmanın ardından 45 dakika içinde 3 ayrı köyde 8 kişiyi silahla vurarak öldürdü, 2 kişiyi ise yaraladı. Hürriyet'in aktardığı habere göre, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İLK SALDIRI AYAZİNİ KÖYÜNDE BAŞLADI

Olayların başlangıç noktası olan Ayazini köyünde saat 15.10'da ilk saldırı gerçekleşti. Şüpheli Özdemir jandarmadaki ifadesinde, İzmir'de yanan biçerdöveri için kalan 4 bin Euro borcuna karşılık kendisinden 11 bin Euro istenmesi üzerine Numan Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel'i kırsal alana çağırarak başlarından vurduğunu bildirdi.

KAÇIŞ GÜZERGÜHINDA ARAÇ GASPI VE YENİ CİNAYETLER

İlk saldırının ardından kaçmak için araç gasp etmeye yönelen şüpheli, saat 15.30'da Kıyır köyü yolunda 73 yaşındaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ile 68 yaşındaki Satı Aydoğmuş'u araçlarını vermedikleri gerekçesiyle öldürdü. Yaklaşık 1 kilometre sonra, elindeki tüfeği görüp polisi arayacağından şüphelendiği İsmail Şen'i de vurarak yoluna devam etti. Saat 15.47'de Yukarıtandır köyü yakınlarında bir aracın önünü kesen Özdemir, araçtan inmeyi reddeden öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i ateş ederek katletti.

ESKİŞEHİR SINIRINDA YAKALANDI

Afyonkarahisar kent merkezinde çocuklarını okuldan almaya giden Sevgi Postalcı'yı da başından vurarak ağır yaralayan şüpheli, gasp ettiği araçlarla Eskişehir sınırına geçti. Girdiği köylerde kendisini denetleme görevlisi olarak tanıtıp silah bulmaya çalışan Özdemir, aracının çamura saplanmasının ardından yaya olarak kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

CİNAYET SERİSİNİN TİCARİ GEÇMİŞİ VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Olayın temelini oluşturan ticari anlaşmazlık, 40 bin Euro karşılığında alınan biçerdöverin İzmir'de çalışırken yanmasıyla başladı. Şüphelinin 45 dakika gibi kısa bir süreye sığdırdığı 8 cinayet, başlangıçta planlı bir alacak verecek hesaplaşması olarak başlarken, olay yerinden kaçış telaşıyla rastgele karşılaşılan sivillerin ve araç sahiplerinin hedef alındığı zincirleme bir asayiş krizine dönüştü.