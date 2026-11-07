Kangal Termik Santrali şalter indirdi: 1000 işçi izne çıkarıldı
Kangal Termik Santrali şalter indirdi: 1000 işçi izne çıkarıldı
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Serbest piyasada gram altın 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 07:00 itibarıyla 6.556,39 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,60 geriledi. Çeyrek altın 10.696,47 lira, Cumhuriyet altını 44.073,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.066,35 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 50,1575, euro 55,9367 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.555,36 6.556,39
Çeyrek altın 10.455,25 10.696,47
Yarım altın 20.845,16 21.392,93
Tam altın 41.821,02 42.655,02
Cumhuriyet altını 43.414,00 44.073,00
Ata altın 43.127,92 44.225,14
22 ayar bilezik (gram) 5.959,50 5.966,47
14 ayar altın (gram) 3.724,68 3.729,04
Has altın (gram) 6.522,59 6.523,61
Gümüş (gram) 83,73 83,81

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 50,1421 50,1575
Euro 55,9072 55,9367
Sterlin 66,9923 67,0190

Fiyatlar 7 Kasım 2026 saat 07:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi