ŞOK Marketler, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayan ve 10 Kasım Salı gününe kadar devam edecek aktüel indirimlerini duyurdu. Alanya ve Antalya'daki ŞOK şubelerinde de geçerli olan kampanyada çikolata, kişisel bakım ürünleri, giyim ve ev eşyaları indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Zincirin resmi internet sitesinde yayımlanan listede 12 ürünün güncel satış fiyatı ve indirim öncesi tutarları yer alıyor.

ŞOK 7 KASIM KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

ŞOK'un 7-10 Kasım tarihli indirimli ürünler listesinde Colgate Harry Potter Pilli Diş Fırçası 699 TL yerine 449 TL'den satışa sunuluyor. Ev ürünleri kategorisindeki Escamp Çelik Kare Masa'nın fiyatı ise 1.190 TL'den 999 TL'ye düşüyor.

Gıda kategorisinde Milka'nın üç farklı 300 gramlık çikolatası aynı fiyatla listeleniyor. Milka Schoko & Keks, Milka Çilekli Çikolata ve Milka Oreo çeşitleri, 399 TL olan önceki fiyatları yerine 199 TL'den satışa sunuluyor.

ŞOK'TA KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

Kasım kampanyasında saç bakım ürünleri, deodorantlar ve makyaj temizleyiciler de bulunuyor. ŞOK'un resmi indirimli ürünler sayfasında açıklanan fiyatlar şöyle:

Elidor İpek Terapisi Güzelleştirici Bakım Kremi 13: 379 TL yerine 219 TL.

Elidor İpek Terapisi Serum 80 ml: 349 TL yerine 199 TL.

Axe Apollo Deodorant 150 ml: 319 TL yerine 159 TL.

Axe Black Deodorant 150 ml: 319 TL yerine 159 TL.

Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleyici 400 ml: 285 TL yerine 142 TL.

Dove Eventone Roll On Deodorant 50 ml: 299 TL yerine 159 TL.

Bu ürünlerde açıklanan yeni fiyatlar, önceki satış fiyatlarına göre 140 TL ile 160 TL arasında değişen tutarlarda düşüş içeriyor. Nivea Aqua Rose makyaj temizleyicide ise fiyat farkı 143 TL olarak hesaplanıyor.

ŞOK KATALOĞUNDA GİYİM VE EV ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK'un indirimli ürünler listesinde giyim kategorisinden Koza Erkek Şortlu Takımı Gri M-L modeli de bulunuyor. Ürünün 449 TL olan önceki fiyatı 299 TL'ye indirildi.

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan Escamp Çelik Kare Masa ise 999 TL'lik satış fiyatıyla katalogda bulunuyor. Ürünün indirim öncesi fiyatı 1.190 TL olarak açıklandı.

ŞOK 7 KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

ŞOK Marketler'in kurumsal internet sitesinde yayımlanan resmi kampanya takvimine göre hafta sonu indirimleri 7 Kasım 2026 Cumartesi günü başlıyor ve 10 Kasım 2026 Salı günü sona eriyor.

Zincirin aynı sayfada duyurduğu haftalık kampanya ise 4-10 Kasım 2026 tarihlerini kapsıyor. Böylece 7 Kasım'da başlayan hafta sonu kampanyası ile daha önce başlayan haftalık kampanyanın bitiş tarihi aynı güne denk geliyor.

ŞOK İNDİRİMLERİ ALANYA VE ANTALYA'DA GEÇERLİ Mİ?

ŞOK'un Türkiye genelinde uyguladığı 7-10 Kasım kampanyası, Alanya ve Antalya'daki mağazaları da kapsıyor. Alanya'da yaşayan tüketiciler, katalogda yer alan ürünleri ilçedeki ŞOK şubelerinde stok durumuna göre satın alabilecek.

ŞOK'un kurumsal internet sitesinde bulunan mağaza bulma bölümü üzerinden il ve ilçe seçilerek satış noktaları görüntülenebiliyor. Böylece Alanya ve Antalya'daki tüketiciler kendilerine yakın mağazaları öğrenebiliyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜN FİYATLARI NEREDEN KONTROL EDİLEBİLİR?

ŞOK Marketler'in resmi kurumsal internet sitesindeki Haftanın Fırsatları bölümünde 4-10 Kasım ve 7-10 Kasım 2026 kampanya duyuruları ayrı ayrı yayımlanıyor. Zincirin Cepte ŞOK internet sitesindeki İndirimli Ürünler bölümünde ise ürünlerin önceki ve güncel satış fiyatları görüntülenebiliyor.

Haberde yer alan fiyatlar ŞOK Marketler'in kendi resmi duyurularından ve indirimli ürünler sayfasından alınmıştır. Kampanyalı ürünler mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Ürünlerin bulunabilirliği şubelere göre farklılık gösterebilir ve açıklanan fiyatlar değişebilir.