Alanya'da hafta sonu elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler belli oldu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından açıklanan planlı çalışma programı kapsamında, 7 Kasım Cumartesi günü ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

Bakım, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler bazı mahallelerde kısa süreli olurken, bazı bölgelerde ise saatlerce devam edecek.

Antalya genelinde 13 ilçeyi kapsayan 19 ayrı kesinti programı bulunduğu belirtilirken, Alanya'da da çok sayıda mahalle çalışmalardan etkilenecek.

ALANYA'DA BUGÜN HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

AEDAŞ'ın paylaşılan duyurusuna göre 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Alanya'da elektrik kesintisi uygulanacak mahalleler ve saat aralıkları şöyle:

09.00 - 10.00 saatleri arasında:

Cikcilli Mahallesi

Fığla Mahallesi

Güller Pınarı Mahallesi

09.00 - 12.00 saatleri arasında:

Şekerhane Mahallesi

09.00 - 16.00 saatleri arasında:

Büyükhasbahçe Mahallesi

Fığla Mahallesi

Kızlar Pınarı Mahallesi

Saray Mahallesi

09.30 - 16.30 saatleri arasında:

İmamlı Mahallesi

Mahmutlar Mahallesi

Şıhlar Mahallesi

Kesintiler, belirtilen mahallelerin çalışma programında yer alan bölgelerinde uygulanacak.

BAZI MAHALLELERDE ELEKTRİKLER 7 SAAT KESİK KALACAK

Alanya'daki planlı elektrik kesintilerinin süresi, çalışma yapılacak bölgeye göre değişiklik gösterecek.

Cikcilli, Fığla ve Güller Pınarı mahallelerinde saat 09.00'da başlayacak ilk kesinti programının 10.00'da sona ermesi planlanıyor.

Şekerhane Mahallesi'nde ise kesintinin 09.00 ile 12.00 saatleri arasında uygulanması bekleniyor.

Büyükhasbahçe, Fığla, Kızlar Pınarı ve Saray mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında, İmamlı, Mahmutlar ve Şıhlar mahallelerinde ise 09.30-16.30 saatleri arasında 7 saatlik kesinti programı bulunuyor.

FIĞLA MAHALLESİ İÇİN İKİ AYRI KESİNTİ PROGRAMI

Açıklanan listede Fığla Mahallesi'nin iki farklı kesinti programında yer alması dikkat çekti.

Mahalle için 09.00-10.00 ve 09.00-16.00 saatlerini kapsayan iki ayrı çalışma duyuruldu.

Bu durum, mahallenin farklı sokak ve bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintisi uygulanabileceğini gösteriyor.

Vatandaşların kendi adreslerine ilişkin kesinti bilgilerini AEDAŞ'ın resmî duyuru kanallarından kontrol etmeleri gerekiyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEDEN YAPILACAK?

AEDAŞ tarafından duyurulan kesintilerin bakım, yatırım, şebeke ve üçüncü şahıs çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Planlı çalışmalar süresince belirlenen bölgelerde geçici olarak elektrik verilemeyecek.

Elektrikle çalışan cihazların etkilenmemesi ve günlük işlerin aksamaması için vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak hazırlık yapmaları önem taşıyor.

ALANYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Paylaşılan çalışma programına göre Alanya'daki planlı kesintilerin en geç saat 16.30'da sona ermesi öngörülüyor.

Ancak elektriklerin yeniden verilme zamanı, çalışma yapılan bölgeye ve sahadaki koşullara bağlı olarak değişebilir.

Vatandaşlar güncel kesinti bilgilerine AEDAŞ'ın resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilir.