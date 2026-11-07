ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde yapılan ara seçimlerin ardından küresel finans piyasalarında sert satışlar yaşandı. Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu kazanmasıyla yapay zekâ sektörüne yönelik yeni düzenleme beklentileri güçlendi. Anadolu Ajansının 6 Kasım tarihli haberine göre, küresel hisse senedi piyasalarında perşembe günü yaklaşık 4 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybı meydana geldi.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDE SATIŞ DALGASI

ABD'deki seçim sonuçlarının ardından teknoloji şirketlerinin gelecekteki büyüme beklentileri yeniden fiyatlanmaya başladı. Yapay zekâ yatırımlarının daha sıkı denetlenebileceği ve sektördeki büyümenin yavaşlayabileceği endişeleri, özellikle teknoloji hisseleri üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Anadolu Ajansının aktardığına göre, ABD piyasalarında başlayan satış dalgası diğer küresel borsalara da yayıldı. Bir günlük işlemlerde yaklaşık 4 trilyon dolarlık piyasa değerinin silinmesi, yapay zekâ sektörüne ilişkin beklentilerin finans piyasaları üzerindeki etkisini ortaya koydu.

ABD SEÇİMLERİ TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde etti. Associated Press ve Congressional Quarterly tarafından yayımlanan seçim sonuçları, Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki kontrolünü kaybettiğini doğruladı.

Seçim sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde ekonomi ve teknoloji politikalarının Kongre'deki yeni güç dengelerinden etkilenebileceği anlamına geliyor. Demokratların her iki kanatta çoğunluğu sağlaması, yapay zekâ şirketlerine yönelik denetim ve düzenleme girişimlerinin önemini artırdı.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARINA YENİ DÜZENLEME ENDİŞESİ

Piyasalardaki satış baskısının temel nedenlerinden biri, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik daha sıkı kurallar getirilebileceği beklentisi oldu.

Anadolu Ajansının haberinde, Arizona Demokrat Temsilcisi Yassamin Ansari'nin yapay zekâ sektörünü düzenlemeye ve teknolojinin geliştirilmesini geçici olarak durdurmaya yönelik önerilerine parti içinden daha geniş destek gelmesinin yatırımcı endişelerini artırdığı belirtildi.

Bu gelişme, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına ayırdığı kaynakların gelecekte nasıl değerlendirileceği sorusunu gündeme taşıdı. Düzenleme beklentileri, özellikle büyüme tahminleri yapay zekâ yatırımlarına dayanan şirketlerin piyasa değerlerini etkiledi.

4 TRİLYON DOLARLIK KAYIP NE ANLAMA GELİYOR?

Küresel borsalarda yaşanan yaklaşık 4 trilyon dolarlık kayıp, şirketlerin işlem gören hisselerinin toplam piyasa değerindeki azalmayı ifade ediyor. Bu rakam, şirketlerin kasalarından aynı miktarda nakit çıktığı anlamına gelmiyor.

Hisse fiyatlarının gerilemesiyle şirketlerin toplam piyasa değerleri düşerken yatırımcıların portföylerindeki varlıkların değeri de azalıyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki sert hareketler, yatırım fonlarından bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kesimi etkileyebiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

ABD merkezli teknoloji şirketlerinin hisseleri, Türkiye'den uluslararası piyasalara yatırım yapan bireysel yatırımcıların ve yabancı hisse senetlerine dayalı yatırım fonlarının da portföylerinde bulunabiliyor. Bu nedenle küresel teknoloji hisselerindeki değer kayıpları, söz konusu varlıklara yatırım yapanların portföylerine yansıyabiliyor.

Türkiye'deki yatırımcılar açısından bir diğer önemli unsur döviz kuru. Yabancı para cinsinden yatırım araçlarının Türk lirası karşılığı hesaplanırken hem varlığın piyasa fiyatı hem de ilgili döviz kurundaki değişim belirleyici oluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD KONGRESİNDE

Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesinin ardından yatırımcıların gündeminde yapay zekâ sektörüne yönelik olası yasal düzenlemeler bulunuyor. Teknoloji şirketlerinin yatırım planları, düzenleme tekliflerinin kapsamı ve Kongre'deki yasama süreci, piyasalarda takip edilecek başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

6 Kasım 2026 tarihli Anadolu Ajansı verilerine göre küresel piyasalarda yaklaşık 4 trilyon dolarlık değer kaybına yol açan satış dalgası, ABD'deki siyasi gelişmelerin yapay zekâ sektörünün finansal görünümünü ne ölçüde etkileyebildiğini gösterdi.