Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında katıldığı programda finansal piyasalardaki fon tasfiye süreçleri ve ekonomideki son gelişmelere dair önemli veriler paylaştı. Yılmaz'ın açıklamasına göre, manipülasyon tespit edilen 131 fon için başlatılan iade sürecinde bugüne kadar 420 bin yatırımcıya toplam 130 milyar TL ödeme yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamların koordineli yürüttüğü soruşturmalarda, haksız kazanç sağladığı iddia edilen 444 şüpheliden 113'ü tutuklandı. Yılmaz, piyasa dolandırıcılığına karşı mücadelenin sürdüğünü belirtirken, meşru yatırımcıların haklarını korumak amacıyla olağan tasfiye sürecine giren şirketlerden 55 bin 801 kişiye 55,4 milyar TL aktarıldığını bildirdi. Olağanüstü tasfiye sürecinde ise Tera, Pusula ve Atlas olmak üzere üç şirketin işlemleri devam ediyor.

13 KASIM'DA YENİ ÖDEME YAPILACAK

Mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 13 Kasım'da yeni bir ödeme takvimi işletilecek. Ödemelerin en düşük tutarlardan başlayarak en yükseğe doğru yapılacağı aktarıldı. NTV'nin aktardığı bilgilere göre, hisse bazlı manipülasyon iddialarına yönelik incelemeler 50 farklı hisseyi kapsayacak şekilde genişleyebilir. Ayrıca, benzer krizlerin tekrar yaşanmaması için yapısal düzenlemeler içeren yeni bir sermaye piyasası kanun tasarısının önümüzdeki hafta şekillenerek Meclis'e sunulması planlanıyor.

ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON TL SINIRI VE EMEKLİ DÜZENLEMESİ

Yatırımcıların alacağı ara ödemeler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri üzerinden net yatırım tutarı hesaplanarak gerçekleştiriliyor ve şu aşamada 1 milyon TL sınırı uygulanıyor. Nihai mahsuplaşma ise bu ara ödemelerin ardından tamamlanacak. Öte yandan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli refah düzenlemesinin de yılbaşına kadar tamamlanıp Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, yeni yılın başından itibaren emekli maaşlarında doğrudan bir etki hissedilecek.

Enflasyon ve makroekonomik dengelere de değinen Yılmaz, yüzde 29,77 seviyesindeki enflasyonun beklentilerin bir miktar üzerinde olduğunu, küresel çatışmaların bu tabloya 7 puanlık olumsuz etki yaptığını ifade etti. Asgari ücret tespit sürecinin henüz başlamadığını hatırlatan Yılmaz, kararın işçi, işveren ve kamu dengesi içinde şekilleneceğini vurguladı.