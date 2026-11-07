Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabaha karşı yaşanan silahlı saldırı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Fethiye Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tüfeklerle ateş açıldı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

EĞLENCE MEKANINA TÜFEKLERLE ATEŞ AÇTILAR

Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 şüpheli, mahallede faaliyet gösteren bir eğlence mekanını hedef aldı.

Yanlarında bulunan tüfeklerle mekana ateş açan saldırganlar, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Tüfeklerden çıkan mermilerin eğlence mekanına isabet ettiği belirlendi.

İHBAR ÜZERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, eğlence mekanında ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan ilk tespitlerde saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri, saldırının nasıl gerçekleştiğini ve şüphelilerin kaçış güzergahını belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Silahlı saldırının ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve olay yerinden hangi yöne kaçtıklarının tespit edilmesi için kamera görüntüleri üzerinde çalışma yürütülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerde tüfeklerden çıkan mermilerin eğlence mekanına isabet ettiği tespit edildi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.