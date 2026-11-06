Denizli'nin Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte ilan dolandırıcılarına ağır darbe vuruldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 59 farklı ilde vatandaşları mağdur eden şebekenin 6 üyesi cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelileri bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Geçtiğimiz çarşamba günü belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

MASAK RAPORUYLA 114 MİLYONLUK VURGUN BELGELENDİ

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, siber dolandırıcılığın ulaştığı finansal boyutu net bir şekilde ortaya koydu. İnternet üzerinden verilen gerçeğe aykırı ilanlar aracılığıyla 127 kişinin toplam 114 milyon lira dolandırıldığı resmi mali kayıtlarla tespit edildi. Bu tür organize bilişim suçlarında, para transferlerinin MASAK tarafından adım adım izlenmesi şebekenin tüm finansal ağının deşifre edilmesini sağladı.

ŞÜPHELİLERİN HUKUKİ SÜRECİ NASIL SONUÇLANDI?

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Kalan 10 kişi ise "örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.