Alanya'da sahipsiz hayvanlara yeni yaşam alanı yapılıyor
Alanya'da sahipsiz hayvanlara yeni yaşam alanı yapılıyor
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Alanya'da 7 Kasım 2026 Cumartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 76,80 liradan, motorinin litresi 97,50 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatında 5,44 liralık indirim var (önceki fiyat 102,94 lira).

İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI

İlçe Benzin (TL/litre) Motorin (TL/litre)
Alanya 76,80 97,50
Gazipaşa 76,80 97,50
Manavgat 76,79 97,49
Antalya (Muratpaşa) 76,77 97,47

Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Muhabir: Haber Merkezi