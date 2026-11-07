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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 7 Kasım 2026 Cumartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 76,80 liradan, motorinin litresi 97,50 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatında 5,44 liralık indirim var (önceki fiyat 102,94 lira).

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