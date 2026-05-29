​Zafer Partisi 2024 yerel seçimleri Alanya Belediye Başkan Adayı olan, tıp dünyasının ve Alanya siyasetinin sevilen ismi Dr. Tahsin Biner, toplumsal çürümenin ulaştığı boyutlara karşı sert bir uyarıda bulundu. Sosyal ve siyasi olaylara karşı gösterdiği hassasiyetle bilinen Biner, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden uyuşturucu tehlikesine karşı yetkilileri acil göreve çağırdı.

​"EN BÜYÜK BEKA SORUNU UYUŞTURUCUDUR"

​Ülke genelindeki suç haritasını titizlikle incelediklerini belirten Dr. Tahsin Biner, adli vakaların merkezinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının yer aldığını vurguladı. Yaşanan durumu "toplumsal çürüme" olarak nitelendiren Biner, şu ifadeleri kullandı: ​"Bu ülkenin her köşesindeki suçlarda uyuşturucu ilk sırayı alıyor. Gerçek beka sorunu arayanlar buraya baksın. Dünyanın hiçbir yerinde uyuşturucunun alkolden daha ucuz olduğu bir ülke göremezsiniz. Gençliğimiz ve geleceğimiz göz göre göre yok oluyor."

​Uyuşturucu maddelere erişimin bu kadar kolay ve maliyetsiz olmasının toplumsal bir felaket doğurduğunu söyleyen Dr. Biner, polisiye tedbirlerin ötesinde, topyekun bir mücadele ve köklü kararlar alınması gerektiğinin altını çizdi. Biner, hükümete ve yerel yönetimlere seslenerek, "Geleceğimizi kurtarmak için kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Hemen, bugün acil önlem alınmalıdır" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi