Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma meydana geldi. ANKARACOMTR'nin aktardığı bilgilere göre, şehir merkezinde yaşanan olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kayıt altına alındı.

Husumetin, geçmişte 1 kişinin 3 kişiyi bıçaklamasıyla başlayan bir olaya dayandığı öne sürüldü. Sokak ortasında tarafların birbirine ateş açtığı, mermilerin bir PTT teslimat aracının yakınında ve apartman önlerinde sektiği görüldü. Yaşanan gerginliğin ardından şüphelilerin bölgeden hızla uzaklaştığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan yetkililer, iki aile arasındaki husumetin geçmişine yönelik araştırmalarını derinleştiriyor. Olay neticesinde yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİR İÇİ GÜVENLİK VE KAMUOYU İLGİSİ

Kent merkezlerinde yaşanan bu tür asayiş olayları, Türkiye genelinde olduğu gibi turizm sezonunda yoğun nüfus hareketliliği barındıran Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Şehir içi güvenliğin sağlanması ve sokak çatışmalarının önlenmesi, yerel halkın hassasiyet gösterdiği konuların başında geliyor.