Türkiye Kupası 8. Etap Puanlı Yol Yarışları kapsamında Isparta’da gerçekleştirilen zamana karşı yarışlarında Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri önemli dereceler elde etti. Genç sporculardan Yağmur Ecrin Çolakoğlu altın madalyanın sahibi olurken, Elif Ece Ünlükahraman ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri gösterdikleri performansla dikkat çekti. Zamana karşı gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, en iyi dereceyi elde edebilmek için parkurda mücadele verdi.

YAĞMUR ECRİN ÇOLAKOĞLU’NDAN ALTIN MADALYA

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu, zamana karşı yarışında başarılı bir performans ortaya koydu. Rakiplerini geride bırakarak yarışı birinci sırada tamamlayan genç sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Çolakoğlu’nun elde ettiği birincilik, okul camiasında büyük sevinçle karşılandı.

ELİF ECE ÜNLÜKAHRAMAN KÜRSÜYE ÇIKTI

Aynı organizasyonda mücadele eden Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman da başarılı bir yarış çıkardı.

Ünlükahraman, zamana karşı yarışını üçüncü sırada tamamlayarak kürsüye çıkmayı başardı. Böylece Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, organizasyonda iki öğrencisiyle derece elde etmiş oldu.

OKULDA BÜYÜK SEVİNÇ

Yağmur Ecrin Çolakoğlu’nun şampiyonluğu ve Elif Ece Ünlükahraman’ın üçüncülüğü, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi camiasında gurur ve sevinç yarattı.

Genç bisikletçilerin Türkiye Kupası kapsamındaki önemli dereceleri, spor alanındaki gelişimlerini de bir kez daha ortaya koydu. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi, dereceye giren öğrencilerini ve başarıda emeği bulunan teknik ekibi tebrik ederek sporculara gelecek yarışlarda başarı dileklerini iletti. (Mehmet TUNÇ)