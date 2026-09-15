Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sonuçlandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, bordo-mavili yönetim, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adam Thomas Reis ile prensipte el sıkıştı.

Deneyimli çalıştırıcının bu akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Taraflar arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı öngörülüyor.

SÜPER LİG'E YABANCI DEĞİL

Thomas Reis, Türkiye futbol kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Alman teknik adam, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Samsunspor'da görev yapmıştı. Karadeniz ekibinin başında çıktığı 72 resmi maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Reis, 1.63 puan ortalaması yakalamıştı.

LUDOGORETS İLE ZİRVE YARIŞINDAYDI

Türkiye'den ayrıldıktan kısa süre sonra Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'in başına geçen 52 yaşındaki çalıştırıcı, güncel liginde de iddialı bir konumda bulunuyor. Ludogorets, Reis yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 23 puan toplayarak, lider Levski Sofia'nın sadece 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.